32:16

Nuestra mascota, #LaLiBéLuLa de Radio 3, está más que acostumbrada a encontrarse con individuos llamativos en los alrededores de la charca. Desde otros animales a entes sobrenaturales, de personajes históricos a gentes del común, de seres de carne y hueso a entelequias o invenciones. Así y todo, hoy no daba crédito a su mirada multifacetada cuando le hemos anunciado que teníamos "Un ewok en el jardín". Claro, es que ella se pensaba que era un miembro de la peluda tribu creada por George Lucas en la saga de Star Wars, no de la novela así titulada del escritor Pedro Ramos, sobre la que pensamos #VolarSinMotor. De hecho, el propio autor nos presentará esta obra galardonada con el Premio Edebé de Literatura Juvenil que trata sobre la depresión y el suicidio entre los adolescentes. En breve nosotros te haremos llegar algunos fragmentos en las pujantes voces de Irene Rivas, Xabi Gómez y los montajes de Juan Suárez. #DjπTito, supermotivado, ilustrará nuestro revoloteo con canciones - muchas de ellas perversiones- de REM a cargo de los The Suicide Machines, David Bowie por Dorian Wood, Air, Keren Ann con Bardi Johannsson y Rozalén.

Estos son los temas que van a sonar:

It's The End Of The World... (REM) - The Suicide Machines - Steal This Record

Rock 'n' Roll Suicide (David Bowie) - Dorian Wood - Ten Bowie Songs

Suicide Underground - Air - BSO The Virgin Suicides

Suicide is Painless - Keren Ann & Bardi Johannsson - Lady & bird

Agarrarte a la Vida - Rozalén - Agarrarte a la Vida (Single)