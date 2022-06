30:22

A #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 le ha llegado la noticia de que muchos estudiantes han hecho sus pruebas de acceso a la universidad. Desde su perspectiva eónica, el asunto se asemeja a esas ceremonias de acceso a la edad adulta que milenariamente han venido celebrando las sociedades humanas. Todo un avance gracias al cual ya no nos enfrentamos a lobos o leones, pero que pueden definir la vida de las personas. Así y todo, #LaLiBéLuLaR3 nos mira con cierta indulgencia. A sus ojos, nuestra vida es tan larga, está tan sujeta al azar que los Estudios Superiores le parecen en cierta medida un trampantojo. Quizás por eso nos ha propuesto este #VueloSinMotor cuyo eje central es una pieza de spoken word de Ha Venido Un Ciego que nosotros completamos con textos de Alberto Olmos y David Trueba. En breve los podréis escuchar en las voces de Juan Suárez. Partiendo de esas premisas temáticas, #DjπTito ha programado tres canciones de bandas y artistas como Kanye West, Death Cab For Cutie y Simon and Garfunkel en perversión de los Lemonheads.

Estos son los temas que van a sonar:

Ghetto University (Feat. Drake) - Kanye West - All Of The Lights (Interlude)

We Looked Like Giants - Death Cab for Cutie - Transatlanticism

Estudios superiores y Violinista que no tocan el violín - Ha venido un ciego - Ha venido un ciego

Mrs. Robinson (Simon and Garfunkel) - The Lemonheads - It's a Shame About Ray