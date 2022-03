30:57

#LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 es una depredadora especialmente diseñada para no dejar pasar cualquier pieza que se ponga a su alcance. No sólo cuenta con unas alas simétricas o unas poderosas mandíbulas, sino con unos ojos compuestos por treinta mil facetas distintas con los que puede captar cualquier movimiento, por leve que sea, en la vastedad del espacio… lo ve todo tantas veces que en ocasiones creo que puede apreciar hasta las ondas sonoras. Esta habilidad, para un gafotas como yo, la sitúa en el plano de los superhéroes. Por eso hemos decidido ofrecerle durante la próxima #mediahoradeevasión un revoloteo que nos permita escuchar desde esa óptica (multifacetada). Para ello hemos echado el oído al spoken word de Víctor López y el ojo a un par de textos de Marcela Sabbatiello y Julio Cortázar que escucharéis en las voces de Tere Vilas y Víctor Amaya y los montajes de Juan Suárez. Respecto a la música, #DjπTito ha programado canciones y composiciones de Álvaro Barriuso, Mountains, el guitarrista Stelios Kyriakidis, Loko Mob con Liriko Wan y Serbek, Alberto Iglesias y Optic Eye.

Estos son los temas que van a sonar:

Última Visión (José Gutiérrez Román) - Álvaro Barriuso - Besar las Huellas

Identical Ship - Mountains - Centralia

Optica Suite. III. Night - Stelios Kyriakidis - Small Primal Voices

Óptica líquida - Víctor López - Suenan lápices sobre vinilos

Con Gafas Oscuras - Loko Mob, Liriko Wan, Serbek - Remix

Thank You - Mark Lanegan & Duke Garwood - Black Pudding

Roadblock I - Alberto Iglesias - The Constant Gardener OST

The Listening (Aural Sculpture) - Optic Eye - Light Side of the Sun