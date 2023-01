30:33

#LaLiBéLuLa deRadio 3 está hoy bastante contenta. Parece que está deseando ejercer de animal totémico de esta pequeña tribu etérea y por eso es lógico que eche a cielo y tierra su mirada multifacetada y que busque en el arcano alguna respuesta a nuestras inquietudes… parece que busca entrar en trance volando en círculos y haciendo vibrar sus alas simétricas en un zumbido embriagador… Para aportar nuestro granito de arena a sus esfuerzos, le hemos traído a #LaLiBéLuLa algunos textos que tienen al círculo como centro de gravedad. Son de Fernanda Trías y Juan Carlos Méndez-Guédez y a ellos les sumamos un par de piezas de spoken-word. La primera es del álbum “Misticismo Psicodélico (Electropoemas)” de Guache & Loma y la otra, que ha inspirado este #VueloSinMotor, forma parte del nuevo disco de la californiana Maya Luna -esta vez con Entheo­- titulado “Holy Grail. Her Resurrection”. Además, podrás escuchar las voces de Carola Alba y Juan Suárez. Para cuadrar esta sesión circular, #DjπTito ha escogido canciones y composiciones de Carolina Eyck & Eversines, Lulacruza, Tsode, Thom Yorke y Patrick Watson.

Estos son los temas que van a sonar:

Circles - Carolina Eyck & Eversines – Waves

Circular Tejido - Lulacruza - Circular Tejido

Círculo - Guache & Loma - Misticismo Psicodélico (Electropoemas)

Circles - Tsode – Circles

The Scripture of Circle - Maya Luna with Entheo - Holy Grail. Her Resurrection

Last I Heard (... He Was Circling the Drain) - Thom Yorke – ANIMA

In Circles - Patrick Watson - Love Songs for Robots