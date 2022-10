31:08

Puesto que se aproxima la Fiesta Nacional, #LaLiBéLuLa de Radio 3 se ha puesto a cavilar sobre sus raíces, el solar de sus mayores y la esencia de su patria… y se le ha escapado todo entre las garras, se le ha deshecho en jirones de éter que el viento ha arrastrado dejándola un tanto desconsolada… Ahí la tenéis ahora, mohína entre el musgo, sin darse cuenta de que ese y no otro, el medio sobrenatural que la rodea, es su terruño. Precisamente por eso, y aprovechando el nuevo tema de la gaditana Musgö, hemos decidido dedicar esta #mediahoradeevasión a las briófitas y a los lugares donde asoman. En ese nido blandito y amable podremos escuchar textos y poemas de Henning Mankell, Abel Neves y Carmen Conde por cortesía de una de las integrantes de esta #HermandadDeLectores, Natalia Fernández, y el resto en las voces de Juan Suárez. Inspirado por el verdor húmedo del musgo, #DjπTito pinchará canciones y composiciones de Cosmo Sheldrake, Francisco M. Rubio, la citada Musgö, The Humblebums y Johanna Warren.

Estos son los temas que van a sonar:

The Moss - Cosmo Sheldrake - The Moss (Single)

Musgo - Francisco M. Rubio - Seis Piezas Para Una Cierva

El nido - Musgö - El nido (single)

Bed of Mossy Green - The Humblebums - Please Sing a Song for Us

Black Moss - Johanna Warren - Nūmūn