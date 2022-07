31:38

Nos hemos quedado encerrados. Como lo oís. #LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 no se ha visto antes en una situación como esta, aunque alguno aquí tiene cierta práctica. No lo digo porque Pitito haya pasado un tiempo entre rejas, más bien por Maloto, que tiene la fea costumbre de cerrar con llave y perder el llavero en la leonera que es su habitación… en fin, que no podemos salir, salvo a través de las ondas. Para evitar posibles ataques de claustrofobia, hemos pensado marcarnos un #VueloSInMotor que lo tenga los encierros como protagonistas y por eso hoy, aprovechando el chupinazo de los sanfermines, haremos sonar algo de Ernest Hemingway y otros textos y versos de Carmen Posadas, I.A. Ireland y Ángel Guache. En breve los escucharéis en las pujantes voces de Guache, Guiomar de Urioste y Juan Suárez. #DjπTito, por su parte, ilustrará esta #mediahoradeevasión con canciones de Lõbison, la banda San Fermín de Brooklyn, Glutamato Ye-Ye, Leo Maslíah, Oren Lavie y Elhombreviento.

Estos son los temas que van a sonar:

Encerrados - Lõbison – Solo

Torero - San Fermin - San Fermin

Hay un hombre en mi nevera - Glutamato Ye-Ye - Grandes Éxitos, Inéditos Y Rarezas

Cerrajería - Leo Maslíah - Falta un vidrio

Despedida y cierre - Elhombreviento - Las aventuras de Señor Bajito