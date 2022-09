30:19

A fuerza de observar ayer su reflejo para encontrar disimetrías, #LaLiBéLuLa de Radio 3 ha terminado comiéndose el coco. Se pregunta ahora si no tendrá una sosias en otro plano, si no existirá otra como ella bajo las aguas que la sigue a sol y sombra. Que la vigila en permanente acecho… para echarle la zarpa. Creo que tiene un poco de miedo nuestra mascota, y por eso hemos decidido aplicarle la terapia de la #Lectura (de oído) trayéndole un par de textos de Segundo Serrano Poncela y Norman Spinrad. Historias de dobles y de quiénes somos según lo que nos devora que haremos llegar a la #HermandadDeLectores en las pujantes voces de Gustavo Adolfo Bautista y Juan Suárez. #DjπTito ha programado, en solitario pero en estéreo, pinchará para nosotros canciones y composiciones de Siniestro Total, The Human League per-versión de Damills y Elphomega.

Estos son los temas que van a sonar:

Soy así - Siniestro Total - Cultura Popular

Mirror man (The Human League) - Damills - Deconstructing Electronics (Piano & Voice)

Doppelgänger - Elphomega - Phantom Pop