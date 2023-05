32:43

Como animal totémico de esta tribu etérea, #LaLiBéLuLa de Radio 3 se siente comprometida con nuestra elevación espiritual. Piensa que es una manera de aligerar la pesada carga que nuestros cuerpos soportan y, por eso, esta #mediahoradeevasión nos quiere poner en contacto con unas cuantas deidades. Sucede que, curiosamente, todas ellas son deidades femeninas. Por eso podemos decir que hoy vamos “a diosa todos”. Una de las canciones del último disco de Cristina Narea, «Viento Sur», ha inspirado este revoloteo. Hace referencia a quien encarnaba a la madre tierra en la cosmogonía de los vascones, y por eso se titula «Diosa Mari». A partir de ella, haremos que suenen en modo spoken word algunas invocaciones a la diosa Inanna de los sumerios en una pieza de Maya Luna con Entheo y Marya Stark y un par de textos de José Ovejero y Chema Vílchez que escucharéis en las voces de Beatriz Morales y Juan Suárez. Por su lado, #DjπTito ilustrará esta extraña liturgia alada con canciones y composiciones de la citada Cristina Narea, Ana Alcaide y La Canalla con Raúl Rodríguez.

Estos son los temas que sonarán:

Diosa Mari - Cristina Narea - Viento Sur

Hymn to Inanna (ft. Marya Stark) - Maya Luna with Entheo - Holy Grail. Her Resurrection

Diosa Luolaien - Ana Alcaide - Leyenda

Diosa de la opulencia (con Raúl Rodríguez) - La Canalla - Amor en Crisis