30:15

¡Milagro! #LaLiBéLuLa de Radio 3 ha sentido hoy algo de compasión por el bueno de Malotto. Después de un fin de semana de dolores espeluznantes, hoy ha acudido al dentista y eso es algo que a nuestra mascota le da verdadero pánico. Claro, es que ella no deja que le toquetéen las mandíbulas… como alguien se atreva a acercarse a ellas… ¡Ñaca! Le mete un bocado que le quita las ganas de tomarse confianzas. El caso es que, para que a nuestro compañero se le quitará cualquier posible resquemor, hemos preparado un revoloteo con textos sobre dientes y dentistas de Miguelángel Flores, Jose Manuel Sebastián y Mark Haddon. Se trata de historias que describen una crisis dental desde sus primeros síntomas hasta el momento posterior, pasando por la inaplazable cita con el taladro. En breve las lanzaremos al éter, desde el sillón del odontólogo, en las pujantes voces de Tere Vilas, Charlie Faber y Juan Suárez. #DjπTito, alardeando de “dientes dientes” en plan trampantojo, pinchará hoy canciones de Lobos Negros, The Staves, la banda de Seattle Mansions, Gabriel Vidanauta y Zenet.

Estos son los temas que van a sonar:

El Boogie Del Dolor De Muelas - Lobos Negros - Artistas en ruta 2001

Tongue Behind My Teeth - The Staves - Dead & Born & Grown

La Dentista - Mansions - Doom Loop

Lo que siente mi corazón - Gabriel Vidanauta - Lo que siente mi corazón

Dientes de Rata - Zenet - Soñar Contigo