La libélula

#LaLiBéLuLa de Radio 3, animal totémico de esta tribu etérea, parece tomar de vez en cuando contacto con la realidad y darse cuenta de nuestras mundanas necesidades. Por eso ha concedido graciosamente, como pedía la #HermandadDeSoñadores, celebrar aquí por todo lo alto un Día de la Poesía… aunque sea un poco tarde según la imperiosa (y comercial) agenda humana. ¿A que no os imagináis cómo lo hará?

En efecto, depredando el #Metaverso de radio3 extra. Sólo ha tenido que sobrevolar ese espacio digital para traernos, como presas recién cazadas, algunos poemas de autores que allí han aparecido pero que son totalmente inauditas. Versos estimulantes y evocadores de Carolina Otero Belmar, Mariano Peyrou, William Butler Yeats y Nuria Ruiz de Viñaspre, que llegarán a vuestros oídos en las voces de los propios poetas, Jordi Doce y Juan Suárez. Como complemento para este #VueloSinMotor, #DjπTito ha seleccionado canciones y spoken word de Aldaolado, Nicolás Pastoriza, Mi Animal, The Arcadian Wild y Poética Sonora Project.

Estos son los temas que sonarán:

Odias a poesía - Aldaolado - Forestal

Poetas y Motocicletas - Nicolás Pastoriza - Poetas & Motocicletas

Poesía - Mi animal - Sexto continente

The poet - The Arcadian Wild - Look Around

Testamento - Poética Sonora Project - Poética Sonora Project