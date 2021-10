30:47

#LaLiBéLuLaR3 de Radio 3 es nuestra mascota, el animal totémico de esta #HermandadDeSoñadores cuya misión es llevarnos en un revoloteo por la procelosa mar de los sueños hipnagógicos… pero es verdad que aún le falta aprender algo de eso que los humanos llamamos empatía por no decir compasión. Por eso no comprende que, a su lado, a mí lo que más me apetece esta semana es despertar. Ojalá pudiéramos despertar de nuestros males como de un mal sueño. Ya nos gustaría… pero como no podemos, tenemos que consolarnos con imaginarlo, por ejemplo, a través de la #Literatura y la #poesía. Esta #mediahoradeevasión lo intentaremos con algunos textos y versos que nos harán despertar del sueño eterno en un bar a medianoche o de la realidad en plena ruta. Los firman Marcos Pereda, Jose María Pérez-Zúñiga y Luis García Montero y llegarán a vuestros oídos en las pujantes voces de Juan Suárez. Respecto a la música, #DjπTito ha programado canciones y composiciones de bandas y artistas como Dear Reader, Ayla Nereo, Havalina, Kevin Shields y Jenny Hval.

Estos son los temas que van a sonar:

Wake Him - Dear Reader - Day Fever

Turning Wake - Ayla Nereo - The Code of the Flowers

Animal dormido, animal despierto - Havalina - h

Are You Awake - Kevin Shields - Lost In Translation

Ritual Awakening - Jenny Hval - Blood Bitch