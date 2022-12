30:46

#LaLiBéLuLa deRadio 3 es consciente de que hoy, quienes integran la #HermandadDeSoñadores en tierras españolas, están de celebración. Es el día de la Constitución, “¿Constitu qué?” Cons-ti-tu-ción. La Carta Magna, la Ley de leyes que es como aquel anillo hecho para gobernarlos a todos. Hay quienes no le dan importancia o están en su contra, pero en general son mayoría quienes la valoran como lo que es: el principal escudo de su Libertad. Como nuestra mascota no termina de hacerse cargo del valor de una Constitución, hemos pensado que le vendría bien escuchar algunos relatos y fragmentos de textos de Juan José Arreola, Giovanni Papini y Liu Xiaobo que nos presentan situaciones en los que las constituciones no rigen - o son superadas- por el capricho de tiranos grandes y pequeños. En breve llegarán a vuestros oídos en las pujantes voces de Juan Suárez. #DjπTito, en modo institucional, ilustrará este revoloteo con canciones y composiciones de Juan Subira con Carlos Rivero, Kike Turrón, Kae Tempest y Hans Zimmer con Lisa Gerrard.

Estos son los temas que van a sonar:

Estacion Constitucion (feat. Carlos Rivero) - Juan Subira - Fisura abierta

Rumba libertad - Kike Turrón - Bailar, se trata de eso

Europe Is Lost - Kae Tempest - Let them eat chaos

Now We Are Free - Hans Zimmer & Lisa Gerrard - Gladiator OST