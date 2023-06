31:06

Revoloteaba hoy #LaLiBéLuLa de Radio 3 por las inmediaciones de este refugio, cuando ha escuchado una canción que le ha dado la vuelta a la cabeza. Sus ojos compuestos parecían haberse abierto a una nueva dimensión y su vuelo no sólo ha sido hacia delante, atrás, arriba y abajo, sino entre dimensiones y temporalidades diferentes. Estaba viviendo, en primera persona, lo que después ha definido como Colisión de Fantasías. La responsable ha sido la multi-instrumentista, productora, compositora y vocalista estadounidense Eartheater, y su tema Fantasy Collision. Una canción a partir de la cual nuestra mascota ha pergeñado un #VueloSinMotor en el que ha engarzado textos y poemas de Ana Pérez Cañamares, Michael Ende y Mircea Cărtărescu. En breve os los haremos llegar en las pujantes voces de Inma Morant, Charlie Faber y Juan Suárez. Para completar la propuesta musical, #DjπTito ha programado canciones y composiciones de The Swell Season, David Sylvian con Robert Fripp, Owen Pallett y Rufus T. Firefly.

Estos son los temas que sonarán:

Fantasy Collision - Eartheater - Phoenix. Flames Are Dew Upon My Skin

Fantasy Man - The Swell Season - Strict Joy

Infernal Fantasy - Owen Pallett - In Conflict

Chromatic fantasy - David Sylvian & Robert Fripp - Kings