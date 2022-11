31:01

Por más que tratamos de convertir a #LaLiBéLuLa de Radio 3 en tótem, en guía espiritual, no hay manera de escamotear la realidad de que es una depredadora insaciable. Vestimos a la anisóptera de seda y ella se presenta con las fauces y las garras sanguinolentas o hipando descaradamente después de haberse dado un buen homenaje… por eso esta #mediahoradeevasión se la vamos a dedicar a la caza. Lo haremos, como siempre, tendiéndole una trampa a nuestra mascota - que es incapaz de rechazar un buen bocado- con tres textos en los que los cazadores son los protagonistas, atrapen lo que atrapen, aunque sea el mismo animal humano. Son historias fantásticas, antropológicas o terribles que firman Álvaro Cunqueiro, Gabi Martínez y Fernando Navarro y que nosotros lanzaremos al éter en las pujantes voces de Pitito, Maloto y Juan Suárez. #DjπTito, apostado en su cabina de pinchadiscos, hará sonar canciones y composiciones de Eladio y los Seres queridos, Laura Marling, Leonard Cohen en boca de Carole Laure, Anna Calvi y Southern Arts Society.

Estos son los temas que van a sonar:

Historias de caza - Eladio y los Seres queridos - Historias de caza

Master Hunter - Laura Marling - Once I Was An Eagle

Hunter's lullaby - Carole Laure - Leonard Cohen en boca de

Hunter - Anna Calvi - Hunter

The cazador - Southern Arts Society - Another life