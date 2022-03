30:58

#LaLiBéLuLaR3 de Radio 3, que se ha contagiado en general de mi “juanpalomismo”, esa habilidad de guisar y comer cada uno a su bola, lleva tiempo empeñada en que abramos este refugio a orillas de su charca a nuestros amigos y está encantada con quienes integráis nuestra #HermandadDeLectores pues la rescatáis del ensimismamiento, la protegéis del ombliguismo y traéis vendavales liberadores de más allá del horizonte. Hoy tendremos un buen ejemplo de ello pues, por cortesía de Valeriano José Freijanes, lanzaremos al éter algunas lecturas de «La carta esférica», la novela de Arturo Pérez-Reverte publicada por Alfaguara. «La historia de un marino sin barco, desterrado del mar», una obra en la que se siente la presencia en esencia de todos los grandes autores de la literatura náutica «desde Homero a Conrad y Melville», y en la que vibran las obsesiones literarias del autor: «el enigma, la trama de misterio y la investigación histórica». En breve escucharemos algunos fragmentos en la voz de Valeriano y los montajes de Juan Suárez. En cuanto a #DjπTito, su carta de navegación incluye canciones y composiciones de Patxi Andión, Mayra Andrade, La Big Rabia y Pancho Álvarez.

Estos son los temas que van a sonar:

Navegar - Patxi Andión - La Hora Lobicán

Sonovabitch - Mark Korven - The Lighthouse Soundtrack

Navega - Mayra Andrade – Navega

Abandon ship - Konstantin Kraken Shmyrev - ...and the ocean took them

Capitán - La Big Rabia - Boda Negra

Raising The Sail - Philip Glass - The Truman Show OST

Dreaming of Fiji - Philip Glass - The Truman Show OST

Navegarei - Pancho Álvarez - Sonche Atlántico