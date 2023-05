54:03

Llevamos una semana hablando de zapatos, zapatillas y minifaldas. Hablemos ahora de mujeres que pisan fuerte en la vida. A finales de los setenta del siglo pasado, las mujeres comenzaron a ocupar los despachos de las oficinas, pero no como secretarias, sino como jefas.

Aprovechamos para recordar la peli de 1988 "Working girl", "Armas de mujer" en español. Una cinta en la que vemos la transformación de la protagonista, de tímida a mujer líder que logra sus objetivos. En el fondo, Tess, (para nosotros, Melanie Griffit) pone en práctica eso del "Power dressing" que nos van a explicar esta noche en el pódcast "Marca tendencia", un contenido de nuestra compañera Ana de la Torre.

Pero no sólo va de moda la madrugada, porque el equipo de este contenido dedicado a la imagen y las tendencias, dedica un capítulo a ese boom de prendas, maquillaje y cuidado facial que desde hace tiempo podemos adquirir en el súper. ¿Conoces alguno de esos productos virales de supermercado? Si ya lo decía la gran Patti Smith: "People have the power".