La hora podcast

54:02

Amancio y Gustavo, vaya dos. Juntos funcionan en una simbiosis casi mística. El músico Amancio Prada publicó en 2021 el disco "Voces y huellas" en homenaje al autor español que mejor representó la poesía posromántica, Gustavo Adolfo Bécquer, un autor clave en la literatura española que abre una vez más el programa. Nos habla de miradas. Y a las miradas también nos lleva el pódcast "Libros de arena", dirigido por Susana Santaolalla.

Hemos elegido un capítulo en el que plantea si dependemos totalmente de la mirada del otro y si es cierto que esa mirada nos describe. Un contenido en el que Santaolalla, siempre atenta a las novedades editoriales, charla con los autores de obras que no nos dejan indiferentes.

Y no hemos podido remediarlo. "I can read your mind", sólo con mirarte.