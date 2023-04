La hora podcast

52:19

Rockabilly de los cincuenta para llevarnos a mundos oníricos. Si últimamente recuerdas lo que sueñas y si buscas interpretarlo, el pódcast que escuchamos esta madrugada es el ideal para ti. El filólogo Emilio del Río, director de "Locos por los clásicos" nos habla de Artemidoro y su tratado titulado "La interpretación de los sueños", una obra que mucho tiempo después citará Sigmund Freud, para quien existe un procedimiento científico para la interpretación de los sueños ya que el sueño, señalaba, es la realización inconsciente de un deseo infantil reprimido.

¿Qué parte del cerebro deja de funcionar mientras dormimos? ¿Por qué los sueños suelen tener matices de irrealidad? Te lo contamos esta noche, y completamos la propuesta con esas bandas sonoras del atardecer, una selección del creador digital Iury Lech en su pódcast "Audiovisiones en la sombra".

Terminar con James Taylor y su "I can dream of you" es como para seguir soñando y no despertar.