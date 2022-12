53:59

Pidieron a una Inteligencia Artificial una imagen que representase el fin de la humanidad. El resultado te sorprenderá. Lo desvelamos en la charla que mantuvimos con el ingeniero apasionado de Carl Sagan y autor

de "Cómo piensan las máquinas", Fredi Vivas, quien nos explica si la inteligencia artificial ha aprendido ya a ser creativa a partir de la nada y cómo elabora "arte a la carta". También planteamos si la inteligencia artificial podría tomar el control sometiendo a los humanos. ¿Es una preocupación más magnificada que real? ¿Qué pasaría si los robots tuvieran sentimientos? Eso nos lleva directamente al mito de Prometeo y al podcast "Sangre sobre la tierra", con Frankenstein esta vez como protagonista. Finalizamos con Joan Osborne y su "One of us", en referencia a un Dios que baja al planeta de los humanos.