51:55

Con Ramón Arangüena y su pódcast "20 entrevistas de humor y una más, desesperada", siempre es como empezar de nuevo. Por eso le ponemos a John Lennon y su "Just just starting over", de 1980, su último sencillo lanzado en vida y también el primero que lanzó tras haber dejado la música cinco años antes. La canción permaneció en el número 1 durante cinco semanas seguidas.

Y de ahí, que no es mal comienzo, nos ponemos con el capítulo de hoy. Ramón charla con un cómico y monologuista reconocido que empezó como camarero en un hotel y que ha sido guionista de varios espectáculos y programas, como la Gala de Los Goya. Aunque J.J. Vaquero se define como un tipo algo duro y un humorista muy directo, es un tipo bastante majete.

Buena compañía para una madrugada que cerramos con el "Center of universe" de Maika Makovski, compositora, intérprete y presentadora de "La hora musa" de La2 de TVE, un programa por el que suspiramos tanto como por ella.