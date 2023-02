54:38

El intento fallido de Golpe de Estado en España, conocido como 23-F, mantuvo a todo un país en vilo. La recién estrenada democracia estaba en peligro. Un país entero contenía la respiración ante lo que podía marcar la ruptura del orden constitucional y una vuelta atrás en la historia. Fueron diecisiete horas de angustia sobre las que se han escrito decenas de trabajos de investigación, documentales y películas.

Esta semana "La hora podcast" se sube a las tablas del teatro y las artes escénicas para ofrecerles un aperitivo de todos los contenidos que Radio Nacional ha incorporado a su web"Solo en Podcast". El 23-F, tratado como "teatro documento" es uno de los contenidos del capítulo que hemos elegido del pódcast "Dramedias".

Habrá además un recuerdo para los ausentes. Entre ellos, Dolores O´Riordan y su "When you´re gone" (cuando no estás).