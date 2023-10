La història secreta

56:48

Cotxes i sexe formen una unitat indissoluble en l’imaginari popular contemporani. Sigui com a escenari eròtic o com a agent erotitzant, les connotacions sexuals de l’automòbil s’han incrustat en l’inconscient col·lectiu com les de cap altre objecte tecnològic que no hagi estat concebut originalment per la pràctica amatòria.

Per a molts homes, el cotxe és pràcticament una extensió de la seva virilitat. Sovint, de fet, un substitut de la seva virilitat. Algunes dones observen el cotxe com una mercaderia simbòlica carregada de significats eròtics. I un gran nombre d’adolescents té les seves primeres experiències sexuals en cotxes.

En la història recent, aquest lligam entre el cotxe i el sexe ha estat abordat de les formes més diverses: de la crítica a la irrupció de la màquina en la nostra relació amb els cossos a la celebració d’una fusió sensual entre carn i metall, motors i genitals, benzina, oli i fluids corporals.