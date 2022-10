08:18

Es realista y no lo es, es mucho más que eso, su obra no retrata la realidad, sino que nos la muestra como es por dentro, con la melancolía de los objetos, de la esencia de las formas que se convierten en otra cosa si las miras bien.

Para la crítica y comisaria de arte Estrella de Diego, la artista no hace copias sino interpretaciones sentimentales.