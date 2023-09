59:10

En el programa de "La flor en el hormigón" de esta semana, Rayden hablará de la complicidad: vínculo y dialecto exclusivo. Anatomía dual.

Travis Birds/Leiva - GRILLOS

Odd liquor - CURSI

Arde Bogotá - LA SALVACIÓN

Selah Sue & Childish Gambino - TOGETHER

Perotá Chingó - LA COMPLICIDAD

Jon Bellion con Travis Mendes - GUILLOTINE

Rufus T firefly - POLVO DE DIAMANTES

Tom Misch con DelaSoul - IT RUNS THROUGH ME

Judeline - OTRO LUGAR, DESPERTAR

Juancho Marqués con Vic Mirallas - SI YO ESTUVIESE ENAMORAO

Jarabe de palo - AGUA

The neighbourhood - SWEATHER WEATHER

Vanesa Martín - LA COMPLICIDAD

Nothing but thieves - TOMORROW IS CLOSED

Carlos Sadness - ELECTRICIDAD