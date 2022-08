La estación azul Damas de la poesía II: Ana L. Amaral y poetas de la guerra 56:39 Retomamos el ciclo de grandes damas de la poesía que comenzamos a principios de agosto recuperando dos entrevistas de esta temporada. La charla que mantuvimos en su momento con la poeta portuguesa Ana Luísa Amaral, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2021, y el encuentro con la profesora Pepa Merlo, autora de la antología Con un traje de luna (Ed. Fundación José Manuel Lara), en la que rescata del olvido la obra de algunas poetas españolas que sufrieron la guerra y el exilio. Más opciones

