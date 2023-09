51:30

En "La España vivida" queremos asomarnos hoy al abismo de la ciencia. Lo llamo abismo porque sempre me ha impresionado lo que puede lograrse de la mano de la investigación científica. Es un vasto territorio que en modo alguno controlamos, y del que conocemos seguramente apenas unas parcelas. Algunas de ellas son las de la bioquímica y la biología molecular, materias de las que nuestro invitado, el profesor José Manuel Bautista Santa Cruz, es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. Nacido en Talavera de la Reina en 1960, se trata de un científico que ha combinado la docencia y la investigación, y que ha tenido siempre inclinación hacia los retos, también en el continente africano. Alguno de los que asumió con particular interés y satisfacción fue el de coordinar los laboratorios de su Universidad para la labor de detección del virus SARS-Cov-2 durante los tres primeros meses de confinamiento motivado por la pandemia. El objetivo era proporcionar ayuda diagnóstica en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Interesa mucho esa experiencia, porque la situación de las residencias durante la primera fase de la pandemia fue y sigue siendo muy polémica, por la orden de no trasladar a los ancianos a unos hospitales que ya estaban sobrecargados, cuando no saturados. Nos interesa que nuestro invitado nos explique en qué medida la labor de aquellos laboratorios fue útil y pudo servir para salvar vidas.