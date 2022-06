59:33

1/ KASE O MNAK,BLON. Zeta Cypher vol 1. 2/ DOBLEZERO. Ya saben dónde estoy (con Sho-Hai, Ossian & Kase.O). 3/ DANIEL ALONSO. El río de heráclito. 4/ MARTYN. No. 5/ CARLOS SHEGA. Historia. 6/ FEVERRISE. Sonics. 7/ SD KONG AND C. SPAULDING. Snow corbeaux. BENJAMIN EPPS. 8/ Action Bronson. Mongolia. feat. Hologram y Meyhem Lauren. 9/ Urfalı Babi. Lâmbaya Püf De. 10/ TRILLMATIC AND CONWAY. State. feat. DJ BOOGIEMAN. 11/ RAZ FRESCO & NICHOLAS CRAVEN. Banana bread. feat. ILLAH. 12/ BUCKSHOT. ¡Hey! 13/ MC REN. Hub city love. feat. THA CHILL, KOKANE, BRE. 14/ BOLDY JAMES & REAL BAN MAN. All the way out. 15/ FLEE LORD AND MEPHUX. Paying homage. feat. CORMEGA. 16/ COPYWRITE. Cold turkey leftovers. 17/ Cookin Soul x MC Melodee. Bonafide.