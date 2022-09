01:00:06

1/ EL PUTO COKE. Xancara (PROD BRABUSS). 2/ CLASIKO. Ruthless. 3/ SOLO K.OS. Benzo Dreams. 4/ SD KONG AND C. SPAULDING. Moi aussi. 5/ ERGO PRO, ILL PEKEÑO & C. SPAULDING. 96 Monica. 6/ ADS KRU & EL SÍMBOLO DE PLEYADES. Sin miedo. 7/ DASILVA & MALAKKOR BEATS. Favela Linda. 8/ SOFIA GABBANA. Edén. 9/ SWEETNIGGA. S.o.s. 9/ FRA INFINITO Y ADRIÁN SCRXA. Ohana. feat ALEXA SHA RAH. 10/ FLUFF. Guide. 11/ EDER VEGA. Siberia. feat SHARIF. 12/ SHO HAI. Toro sentado. 13/ TEJO AMEZCUA. Redes. 14/ Zenit x Vinchenzo Luzor x Ern. Die Hard. 15/ CLEO PATHFINDER. Duro de contar. feat BHA y DJ Force. 16/ RIAL B CLASS. It’s real. feat. Tom Brody, Dj PA.