59:39

1/ D-Styles & Napoleon. Da Legend. Wu-Masters. 2/ KOOL KEITH & REAL BAD MAN. The great marlowe. 3/ JPEGMAFIA & DANNY BROWN. Burfict. 4/ HIT BOY. 2 certified. feat. Avelino. 5/ RASHEED CHAPPELL. Earners. feat. Flee Lord y Che Noir. 6/ Messiah Kaine & Profit. 50/50 Club. 7/ Talib Kweli x Madlib. Air Quotes ft Diani. 8/ Jay Morelli. Pull Up feat. Termanology & Passport Rav. 9/ JAE SKEESE. Out here. feat. FREEWAY. 10/ RIGZ. Guide me. feat. M.A.V. 11/ TY FARRIS. Strong arm aggression. feat. WATERR. 12/ CHE NOIR. Caps Lock. feat. PLANET ASIA. 13/ ROME STREETZ. Gem Drop. 14/ CANIBUS. Part 2. feat THE HRSMN (KURUPT, RAS KASS y KILLAH PRIEST) 15/ MAXO. Face of stone. 16/ FOUR ELEMENTS & BEYOND. New York gritty. feat. SHY THE BEAT YODA.