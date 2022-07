59:59

1/ JOEY BADASS. Where I belong. 2/ DANGER MOUSE & BLACK THOUGHT. No gold teeth. 3/ BENNY THE BUTCHER. 1o more commandments. 4/ AKHENATON & NICHOLAS CRAVEN. Hassen Lupin. 5/ Logic. Clouds. ft. Langston Bristol, Curren$y. 6/ JACK HARLOW. Nail Tech. 7/ PUSHA T. Brambleton. 8/ SHABAAM SAHDEEQ AND NICK WIZ. Worth it. feat LOVEL. 9/ KRS ONE. The Beginning. 10/ THE MUSALINI & 9TH WONDER. Miami vice. feat. ICE LORD. 11/ BOLDY JAMES & REAL BAD MAN. Ain’t no bon jovi. 12/ COPYWRITE. The Lah. 13/ FATLIP AND BLU. Look to the sky. feat SELF JUPITER, CHALI 2NA y GIFT OF GAB. 14/ CASUAL AND DEAD PERRY. Good Game. feat IZRELL. 15/ WU SYNDICATE. Dirty Gloves. feat. M.A.V. 16/ Cookin Soul x MC Melodee. Fujiko Mine.17/ ACTION BRONSON. Estaciones. feat HOLOGRAM.