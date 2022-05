59:11

1/ ERGO PRO. WAR'Z ON (Prod. GESE DA O). 2/ ENJOY CANOA. Huellas. 3/ Foyone. Medicina. 4/ RANAMAN. Válvula de escape. feat. ONYX. 5/ MARFUNK X MROSE X MOLY X SVWINX X DANALA. Tributo.ft. EL PUTO SELU. 6/ GRAJO. 666. 7/ CHACHEBLACK. Música negra. feat BLACKJACK. 8/ H ILIMITADOS. Godzilla. 9/ SLIM COODE. Actuo en consecuencia. 10/ FERNANDO COSTA. Fumando serio. feat DELAOSSA. 11/ TRIBADE. We don’t care. feat LAS NINYAS DEL CORRO. 12/ MURIO MEL. Surgeon. 13/ RAPSUSKLEI. Palabra (PROD ERN). 14/ PERDIPHONK. Scorpions. 15/ THE GENOVESE. Wintervals. 16/ ELANE. Belcebú. feat LIA KALI. 17/ C. TERRIBLE & 1010. Wassup G. feat 1010.18/ ANIER. Lluvia de encierro.