La cuarta parte

01:00:10

1/ LOS CHIKOS DEL MAIZ. La vida sense tu. 2/ NICKZZY. Bloque. 3/ PUSSYTRAP. Putodemente. 4/ LIA KALI. Contra todo pronóstico. 5/ SFDK. El blues del condenado. feat Lia Cali. 6/ LANGUI. Vuelta a empezar. 7/ CINIKO. Pico y pala. 8/ SAMPLED HEAD. Jazzy Crow. 9/ RETTRO KID. Thinking bout u. 10/ Leo Motta & YetBaby & Lunatic Sad. Winter night. 11 / DJ CHAVEZ. Vesania. 12/ DJ VADIM. Thieves. 13/ Drake & 21 Savage. Rich Flex. 14/ PUSHA T. Neck & Wrist. Feat, JAY-Z, Pharrell Williams. 15/ MEGAN THEE STALLION. Consistency. feat JHENE AIKO. 16/ RAPPER BIG POOH. Changing again. 17/ ROC MARCIANO AND THE ALCHEMIST. Rubber hand grip.