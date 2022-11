59:45

1/ DUKU. Tributario. 2/ AOSHI. Reflexiones. 3/ ABORA BLOOD. In tha house. 4/ Dimo Alquimist. La Zona Gris. 5/ STAHL INC. Pastillas para dormir. 6/ LANGUI. Espasticidad. feat KASE O, Hugo Montilla. 7/ LUISAKER. Dúplex. 8/ SHO HAI. Don perdon. 9/ CRISTIAN BRAWLER & ERICK HERVÉ. Otro. 10/ OG EL COLOSO. Imperio romano. 11/ ACRU & FOYONE. Glocks. 12/ ISRAEL B. Espíritu. 13/ NACH. Dónde estás?. 14/ NON MOSES. Marcelus dreaming. 15/ JULI GIULIANI. Spittin’ ice cream.