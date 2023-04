01:00:13

1/ TEFLON. The thoro side. 2/ BudaMunk & ILL Conscious - Fuk Yu Mean?!. 3/ Charlie Smarts y DJ Ill Digitz. Mezzanine. 4/ EL MICHELS AFFAIR & BLACK THOUGHT. Hollow Way. 5/ GRAFH x 38 Spesh. Maggie Simpson. feat GIGGS. 6/ MIKE SHABB & NICHOLAS CRAVEN. Play for keeps. 7/ NYM LO & STATIK SELEKTAH. A million at the villa. 8/ KOTA THE FRIEND. Real Ones. 9/ ROYCE DA 5´9”. Signs (Freestyle). 10/ RIGZ. Somewhere. feat ROB GATES. 11/ REAGAN ERA RECORDS. Move. 12/ UNITED GRIND. The Order. feat. Che Noir. 13/ MEYHEM LAUREN, MADLIB & DJ MUGGS. African pompano. 14/ THA GOD FAHIM. Faithful. 15/ KOOL KEITH & REAL BAD MAN. Trippin’ over flowers. 16/ TY FARRIS. Dope sales to vinyl deals. 17/ ROME STREETZ. Suicide. feat CONWAY.