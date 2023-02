01:00:01

1/ KENDRICK LAMAR. The heart part 5. 2/ KENDRICK LAMAR. N95. 3/ FUTURE. Wait for u. feat. Drake and Tems. 4/ BEYONCÉ. Cuff it. 5/ ROBERT GLASPER. Why we speak? feat Esperanza Spalding y Q Tip. 6/ Steve Lacy. Sunshine. feat. Foushee. 7/ BAS. Diamonds. 8/ INSERT SOUL & SILVER POPPY. Fluye. 9/ MIRANDA & D3LLANO. Sunrise. 10/ UMMO. MR Ballen. feat. Ouija Macc. 11/ LOCUS. Ingobernable. 12/ CHRÉTIEN WAVES. Fukui. 13/ PERIFERIA 5. Periferia 5. 14/ SANTAFE. Flores