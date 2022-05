59:11

1/ Benny The Butcher. Super Plug. 2/ FAKEFREE KP. Industreets. feat Benny the butcher. 3/ AKHENATON & NICHOLAS CRAVEN. Jeff Panacloc. feat. CABALLERO y JEAN JASS. 4/ JERMISIDE & THE EXPERT. Middle Ground. 5/ LIBRETTO & VITAMIN D. Silents wars. feat GUILTY SIMPSON. 6/ ELZHI AND GEORGIA ANNE MULDROW. Strangeland. 7/ ACTION BRONSON. Ninety One. 8/ BLACK STAR. The main thing is to keep the main thing. 9/ KOJEY RADICAL. Beautiful. feat WRETCH 32, SHAKKA. 10/ CORDAE. Champagne glasses. feat FREDDIE GIBBS. 11/ Pusha T. I pray for you. 12/ KENDRICK LAMAR. United in grief. 13/ FATLIP AND BLU. Good for the soul. feat. RAS KASS. 14/ CZARFACE. Czarv wolfman. 15/ Cookin Soul x MC Melodee. Fujuko Mine.