01:00:11

1/ DJ DUKE & NAPOLEON DA LEGEND. Strangers. 2/ UGLY MAC BEER. Listen to me. 3/ ROC C. Stoned Genius. 4/ QUELLE CHRIS. Feed the heads. 5/ ROCKNESS MONSTAH. Faith. feat RON BROWZ y AMERICAN BBOY. 6/ STALLEY. DILLA BAP. 7/ Aesop Rock x Blockhead. Pumpkin Seeds. feat. Lupe Fiasco. 8/ NAS. Thun. 9/ TERMANOLOGY. "The Look of Love". 10/ WESTSIDE GUNN. BDP feat. Stove God Cooks y Rome Streetz. 11/ Meyhem Lauren & Daringer. Conflict Resolution. 12/ ROC MARCIANO AND THE ALCHEMIST. The Elephant Mans Bones. 13/ LMD (LMNO MED DECLAIME). Birthday. feat. J ROCC. 14/ CONWAY THE MACHINE & BIG GHOST LTD. Scared II Death. feat METHOD MAN. 15/ ZILLA ROCCA & ANDREW. Dom Irrera. 16/ Freddie Gibbs. Too Much. feat Moneybagg Yo.17/ DOMO GENESIS AND EVIDENCE. Campfire. feat REMY BANKS. 18/ Al.Divino And Estee Nack. D.c.f. babiez.