01:00:16

1/ YOUNG RJ. Sign of the times. 2/ UF DOG & JAY SAEZ. Bate que bate. feat. SKINNYKITAR Y JOAKINMOLTÓ. 3/ YG. “How To Rob A Rapper”. ft. Mozzy, D3szn. 4/ CLASSIC NOISE. Cambia tu. feat. ARIANA PUELLO. 5/ EL GANT. Roar the lion. feat DJ Grazzhoppa. 6/ COCAINE POLO & J. CURTO. Punani. 7/ FLEE LORD AND MEPHUX. Final four. feat CONWAY THE MACHINE, ROC MARCIAN, TRAE THA TRUTH. 8/ Logic. Vinyl days. 9/ SHO - HAI. La Bolsa o la vida. 10/ CLASIKO. Teseracto. feat SANTIUVE. 11/ D SMOKE. El Rey. 12/ HOMEBOY SANDMAN. Satellite. 13/ KALI NINMAH. Aún aprendo. 14/ HAMID & APRE. Abre los ojos. feat. DJ PSYCHO. 15/ KXNG Crooked x Joell Ortiz. Brooklyn. 16/ Body Bag Ben & Planet Asia. Heavy Metal.