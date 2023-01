01:00:25

1/ Special Xmas Vol. 6. Show and Prove 1. (Prod.Vince Mass). 2/ KECHU PRODS. Gedeón. feat. HABLÓ PABLO y DJ NIKA. 3/ DREADSISTANCE. Áditi. feat KLAYT. 4/ PROK. Bandio. 5/ CLEO PATHFINDER, BILLY ONE, CRIONE, ZANDER GROUND. No hay Cash. 6/ SAMPLED HEAD. Vale Tudo. feat. UF DOG. 7/ PABLIC S. Dinero y filosofía. 8/ DJ KOO. La tibia. fea. SR ZAMBRANA. 9/ Elio Toffana. Todos mis pecados. feat. SANTA SALUT. 10/ YEREH YEBADI. Entre Bloques. feat C. TERRIBLE. 11/ SNEW. Penita Pena. 12/ ADA MOON. Qué quieren de mí. 13/ DREMEN. Frío. 14/ KHAFAL. Mano de Dios. 15/ SFDK. El blues del condenado. feat Lia Cali. 16/ LA AMA. Manipulador.