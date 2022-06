59:11

1/ Onyx. Shoot Wit. 2/ C.TERRIBLE. BAD NEWS. PROD. 1010! 3/ FJ RAMOS. Los niños ya no juegan. 4/ JULI GIULIANI. Chora. 5/ Logic. In my lifetime. feat ACTION BRONSON. 6/ MESWYNUTSO. Stay focused. 7/ CREW CUERVOS. Reset. 8/ LOCUS. Oveja negra. 9/ APOLLO BROWN. Catching Moments. 10/ BENNY THE BUTCHER. Back 2x. feat STOVE GOD COOKS. 11/ THA GOD FAHIM. Checkers. feat YOUR OLD DROOG. 12/ PAPITAS FREESTYLE. Original Rappa. feat SUBWOFFER. 13/ FEVERRISE. Sonics. 14/ THE GENOVESE. Cuore Pugnalato. 15/ RAZ FRESCO & NICHOLAS CRAVEN. Slum raps. 16/ FLEE LORD AND MEPHUX. Go mode. feat. PHONK P and G 4 JAG. 17/ EARTHGANG. Waterboyz.