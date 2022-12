59:57

1/ Elio Toffana. SHOCK WAVE. 2/ SNEW. Penita Pena. 3/ ADA MOON. Qué quieren de mí. 4/ MOU. Saudando a saúdade. feat SOKRAM & MIGUEL GONZALEZ. 5/ JULI GIULIANI, MABREEZEE & KARMASOUND. Tranquilito. 6/ FUSYT. Oculto. 7/ PABLO XTRM & FEEZ. Hombres de ley. feat Pablo a.k.a Chrónico. 8/ WINTER BOY. Harakiri. 9/ COMPLEJO CAMACHO. Lofi Bars. 10/ DJ KOO. Primavera. feat. JUAN DEL ESPACIO. 11/ KOJEY RADICAL. Nappy. 12/ EARTHGANG. American Horror story. 13/ JID. Can't punk me. feat EARTHGANG. 14/ Lil Baby. In A Minute. 15/ Vel Nine. Winning Team ft. YL. 16/ CHYNA STREETZ. Ghetto Diva. 17/ LIBRETTO & VITAMIN D. Fantasy. feat. TONI HILL. 18/ PRODIGY. You don’t want it. feat. Big Daddy Kane y DJ SCRATCH.