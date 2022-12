01:00:12

1/ ATMOSPHERE. Sculpting With Fire. 2/ A93 x La Excepción. CARRILES. 3/ SHOGUN XL. Desde el más allá. feat BIG FALANGES. 4/ EASY S & TOTEKING. Jumanji. 5/ DJ KOO. K.i.l.o. feat MACHACHA. 6/ IHON. Como nunca. feat MINI. 7/ KAMI & R DE RUMBA. Cosas simples. 8/ Kanye West. Bound 2. feat. Charlie Wilson. 9/ Ponderosa Twins Plus one. Bound. 10/ SANTIUVE. Sí claro. 11/ NAS. Michael and quincy. 12/ WESTSIDE GUNN. BDP feat. Stove God Cooks y Rome Streetz. 13/ Meyhem Lauren & Daringer. Conflict Resolution. 14/ Marlowe (L'Orange & Solemn Brigham). My People. 15/ MR MUTHAFUCKIN’ EXQUIRE. Chocolate sunshine. 16/ SEUN KUTI & BLACK THOUGHT. Kuku kee me. 17/ DJ QBERT. Plague.