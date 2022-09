01:00:08

1/ KASE.O. SALUD Y LIBERTAD feat. FOYONE. 2/ HABLÓ PABLO. Spanglish. 3/ FREEMAN RODRIGUEZ & DJ SOBE. bxllsht. 4/ POZO MUSIKANDANTE. Zyklon B. feat Dash Shamash. 5/ DR JUHH. Madame Jane Eyre. 6/ HAMID & APRE. Abre los ojos. feat. DJ PSYCHO. 7/ PABLO MEDINA & MAXIMATED. El alma muda. 8/ STAHL INC. Entre ruinas. 9/ SAMPLE HEAD. Witch bap. feat ZETA A. 10/ CHAVE. Ya los depuré. 11/ JULI GIULIANI. The world is mine. 12/ SHAZUNO & DOUX BEATS. Waves. 13/ FLUFF. Get Back. feat Fckrnse. 14/ ERGO PRO, ILL PEKEÑO & C. SPAULDING. 96 Monica. 15/ ERNESTO FUNESTO. Crisis. 16/ SHO HAI. Toro sentado.