La cuarta parte

01:00:01

1/ LABOCA. La salsa de laboca. feat ERIKA 2 SANTOS. 2/ Cálido Lehamo & Don Peligro. Nicomedes. 3/ ADA MOON. Qué quieren de mí. 4/ SNEW. Penita Pena. 5/ DELAOSSA. Como me voy a olvidar. feat KIDDO y J. MOODS. 6/ SANTIUVE. Sube y baja. feat SR ZAMBRANA. 7/ DUKU. Amiri. feat SALVIA. 8/ LITTLE KING. Mente fría. feat. 032Rvbi y Nuski. 9/ GRIND & MAKRO. Who 's next. 10/ FLAMA. Muertos. 11/ Namir Blade. Hypercar. 12/ JID. Can't punk me. feat EARTHGANG. 13/ NAS AND 21 SAVAGE. On mic one gun. 14/ MEGAN THEE STALLION. Budget. feat LATTO. 15/ DABABY. One man army. 16/ FLO MILLI. Come outside. 17 / DJ CHAVEZ. Avistamiento. 18/ The Alchemist. Give em hell.