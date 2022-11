59:58

1/ QUAVO AND TAKEOFF. Messy. 2/ Snoop Dogg & DJ Drama ft. Kurupt & Dave East. I'll Holla Back. 3/ Pozo Musikandante & RDT a.k.a Dopamine feat. R. Ortega. Líneas de Nazca. 4/ ISRAEL B, LOWLIGHT. El ejército de un hombre solo. 5/ MEGAN THEE STALLION. Anxiety. 6/ ARMANI CAESAR. Mel Gibson. 7/ WESTSIDE GUNN. Superkick party. 8/ JULI GIULIANI. Spittin’ ice cream. 9/ El Chojin. No hay mariposas. Ft. Teyou. 10/ MR MUTHAFUCKIN’ EXQUIRE. Space Invaderz. feat. BOOTS. 11/ SMINO. No l’s. 12/ JERMISIDE & THE EXPERT. For the money. 13/ AYAX. Valkiria. 14/ UF DOG & JAY SAEZ. Like Cous Cous. 15/ FATLIP AND BLU. Good for the soul. feat. RAS KASS. 16/ CZARFACE. Bob laCzar. 17/ SABA. One way or every nigga with a budget.