59:49

1/ COOLIO. Fantastic Voyage 2/ FREEMAN RODRÍGUEZ & DJ SOBE. Ratas. 3/ YEREH YEBADI. Writing every day. 4/ POETAS PUESTOS. Noche vieja. 5/ NON MOSES. L’enfant terrible. 6/ FRAN VROWN. Besos al cielo. 7/ EZVIT810. Duele pero Cura. 8/ JARFAITER. Nunca lo entenderías. 9/ DELARUE. KB9. 10/ A93. For Transi. 11/ KALI NINMAH. Invisible. 12/ SHO - HAI. Nada de Nada. feat KASE O. 13/ SD KONG & Allan Parrish. Nerón II. 14/ PABLIC S. Mamajuana. 15/ SANTA SALUT. Mugshot. 16/ COOLIO. Gangsta 's Paradise.