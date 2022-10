01:00:12

1/ D SMOKE. El Rey. 2/ Body Bag Ben & Planet Asia. Heavy Metal. 3/ PRODIGY. Walk Out (feat. DJ Premier). 4/ Al.Divino And Estee Nack. I-RAK. 5/ KXNG Crooked x Joell Ortiz. HEATWAVE. 6/ MILANO CONSTANTINE AND BIG GHOST LTD. Firewater. 7/ Freddie Gibbs. Space Rabbit. 8/ Sampa The Great. Mask On ft. Joey Bada$$. 9/ ZILLA ROCCA & ANDREW. No one cooks on friday. feat Alaska y Prem Rock. 10/ LOS CHIKOS DEL MAIZ. Ecos de un futuro pasado. 11/ UMMO. Small in Spain. 12/ NIKOBARTH. Condenado a brillar. 13/ SHAZUNO & PHOVIA BEATS. Voodoo. 14/ ASPID. Colin McRae. 15/ TORM.K x GAMA STONER "LET IT BE" PROD AESUNO BEATS.