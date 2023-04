01:00:08

1/ KID FRANKIE & COOKIN SOUL. Remate. 2/ MARCO FONKTANA. Puro vicio. 3/ ZAKRO. No me queda otra. 4/ XATIRO. Himno de Bilbao. 5/ ALLEGATORZ. Brumación. 6/ THAYLOR. Alma desnuda. 7/ MALIK SHAH. Frequencies of love. feat AQEELION. 8/ Ihon. Wagyu. feat Fede El & Julious Marvesol. 9/ GUERRITA Y CICLO. Metrópoli. 10/ Slow D. Objetivo. feat. Titó & Dj Heras. Prod. D-Jong. 11/ ERICK HERVÉ. Todo en un día. 12/ PROMAABRO. La p la r la o. 13/ NICO MISERIA. Don dinero. feat. Toteking. 14/ ERGO PRO. OMNIMAN (Prod. AQUELARRE ATELIER). 15/ CHEF CHEEZA. Get your shit together. feat KOKANE. 16/ LOCUS. La rueda. feat. SUBZE, XENON.