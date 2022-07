59:58

1/ MUCHO MUCHACHO. Será mejor. feat TONY Touch. 2/ ZEMO ESE. Seguir soñando. 3/ JUAN PROFUNDO. Estilo Propio. 4/ PACHECOS. Días grises. feat PAYO MALO. 5/ LA EXCEPCIÓN. Chacho. 6/ TRIPLE XXX. Ya no te akuerda. 7/ FALSALARMA. El primer paso. 8/ TOTEKING & SHOTTA. Nada Pa mi. 9/ DHARMAKARMA. No me mires así. 10/ EL CHOJIN. No más. 11/ MAGNATIZ. Ni tan solo por Orgullo. 12/ DUO KIE. Apunta, Dispara y Corre.