59:58

1/ THE ROOTS. The seed. 2/ NAS. Made you look. 3/ EL- P. Deep Space 9mm. 4/ MR LIF. Return of the bboy. prod. EL P. 5/ Non Phixion. Rock Stars ft. DJ Premier. 6/ TALIB KWELI. Watin’ for the dj. feat BILAL. 7/ COMMON. I got a Right ta. feat PHARRELL. 8/ EMINEM. Business. 9/ Busta Rhymes. Make It Clap ft. Spliff Starr. 10/ ERICK SERMON. React. REDMAN. 11/ Jay-Z - Hovi Baby (Feat. Christy Love). 12/ SNOOP DOGG. From tha chuuch to da palace.